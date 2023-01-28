إعلام العدو يعلن إصابة مستوطنين في عملية اطلاق نار بالبلدة القديمة في القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2023 - 12:04

إعلام العدو يعلن إصابة مستوطنين في عملية اطلاق نار بالبلدة القديمة في القدس المحتلة

منذ 1 ساعة 28 January، 2023
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