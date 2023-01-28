بالفيديو | مشاهد توثق اللحظات الأولى لعملية القدس البطولية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2023 - 12:04
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قائد شرطة الاحتلال: عملية القدس صعبة ومعقدة وواحدة من أسوأ الهجمات التي واجهناها في السنوات الأخيرة
شرطة الاحتلال: منفذ العملية تمكن من تبديل مشطين للرصاص واستخدم الثالث ضد عناصر الشرطة قبل مقتله في الاشتباك
رئيس وزراء العدو: تم إقرار سلسلة من الإجراءات الفورية وسيتم تطويرها خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر مساء اليوم
إعلام العدو: العملية كانت مفاجئة في مكانها وتوقيتها وقسوتها والشرطة لم يكن لديها أي معلومة او تصور حول المنفذ
إعلام العدو يعلن اصابة مستوطنيْن في عملية إطلاق نار في البلدة القديمة في القدس المحتلة
مصادر فلسطينية: الشهيد علقم هو حفيد الشهيد خيري علقم وسمي تيمناً بجده الشهيد الذي طعنه أحد المستوطنين حتى الموت عام 1998
حزب الله يشيد بالعملية الاستشهادية البطولية التي نفذها الشهيد المجاهد خيري علقم في القدس المحتلة
حزب الله: هذه العملية الشجاعة أربكت العدو وكشفت هشاشة أمنه وأدخلت الرعب والقلق إلى قلوب كيانه ومستوطنيه
حزب الله: هذه العملية رد فعل سريع وحاسم وجريء على المجزرة التي ارتكبها العدو في مخيم جنين وصفعة قوية لحكومة المتطرفين
حزب الله: ندين ازدواجية المعايير الظالمة التي تمارسها بعض الحكومات الغربية والعربية بالتواطؤ والصمت عن مجزرة جنين
حزب الله: في الوقت نفسه تبادر هذه الحكومات إلى إدانة العملية الدفاعية التي نفذها الشهيد علقم وسائر عمليات المقاومة
حزب الله: نرى أن بندقية المقاومين وسواعدهم القوية وحدها الرد على جرائم العدو وهي التي ستكتب نصر فلسطين وعزها
لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في البقاع: هذه العملية رد سريع على مجزرة جنين وأداة الردع الوحيدة للتوحش الصهيوني العنصري
قوات الاحتلال تقتحم بأعداد كبيرة منزل عائلة منفذ العملية الشهيد خيري علقم بالطور في القدس المحتلة وتعتقل والد الشهيد
سرايا القدس: نبارك العملية البطولية بالقدس ونشد على أيدي ثوارنا ومجاهدي شعبنا الذين عبروا عن وحدة حال جغرافيا الوطن
الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع: عملية القدس البطولية بداية الرد على جرائم حكومة المستوطنين الفاشية
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: العملية البطولية تجسيد لإرادة شعبنا في مواجهة العدو ومعاقبة مجرمي الحرب الصهاينة
حركة فتح الانتفاضة: نبارك عملية القدس البطولية ونؤكد أنها تأتي في سياق استمرار مقاومة الاحتلال
البيت الأبيض: الرئيس بايدن تحدث هاتفياً مع نتنياهو لمناقشة هجوم القدس وشدد على الالتزام القوي لواشنطن بأمن "اسرائيل"
مؤسسة كهرباء لبنان: البدء بتنفيذ المرحلة الأولى لزيادة التغذية الكهربائية من خلال رفع الإنتاج الحراري لحدود 250 ميغاواط
بالفيديو | مشاهد توثق اللحظات الأولى لعملية القدس البطولية
منذ 1 ساعة
28 January، 2023
عربي وإقليمي
-
فلسطين
اللحظات الأولى ل
عملية القدس البطولية
المصدر:
فلسطين اليوم
اخبار فلسطين
الشهيد خيري علقم
القدس
خيري علقم
عملية القدس
مقاومة الضفة
التعليقات
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