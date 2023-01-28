عناوين وأسرار الصحف اللبنانية السبت 28-1-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 28-1-2023.

عناوين الصحف:

صحيفة الأخبار

ـ عبد الله الثاني: ابن سلمان يتآمر علينا

ـ عويدات يجمع أدلة تدين البيطار وتطيحه

ـ توقيع «قطر إنرجي» مع «توتال» و«إيني» يفتح باب الحفر والتنقيب: 4.4 مليار قدم مكعبة من الغاز في البلوك 9

ـ القدس تنتقم لجنين: فدائي «استثنائي» يوجع العدو ويرعبه

صحيفة البناء

ـ ثأر فوري لجنين… وصفعة قاسية لنتنياهو وبن غفير… وتحدٍّ لمهمة بلينكن وبيرنز

ـ مقاوم استشهادي مقدسي يقتل ويجرح 17 مستوطناً ويصيب الكيان بالذهول

ـ جنبلاط: طرحت قائد الجيش على حزب الله… والتدخل الغربي مع بيطار واضح

صحيفة الجمهورية

ـ المشهد الداخلي: جنون على كل المستويات

ـ تصعيد أمني في الضفة والقدس الشرقية

ـ ما الحلول الممكنة بانتظار قيام الدولة؟

ـ أسعار المواد الغذائية تسابق الدولار في صعوده

صحيفة اللواء

ـ لجم هستيريا الدولار بانتظار الاثنين.. وساعتا كهرباء يومياً على ذمَّة المؤسسة

ـ ردّ بطولي فلسطيني في القدس: مقتل 8 إسرائيليين وجرح 10

ـ فرنسا والعراق يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة

صحيفة الديار

ـ حماوة رئاسية على خط بكركي بدأ بها باسيل وفرنجية واستكملها جنبلاط بترشيحه للعماد جوزاف عون

ـ تدخلات خارجية لتفتيت الدولة اكثر والانقسام القضائي جزء منها

ـ بكركي: ازمة لبنان نتيجة تراجع الوطنية وازدياد الانانيات السياسية

صحيفة النهار

ـ اجتماع باريس حول لبنان في السادس من شباط على مستوى مديري الخارجية

ـ جنبلاط يؤكد طرح أسماء عون وازعور وحنين ويتهم السفارات بالتدخل لدى القضاء

أسرار الصحف:

النهار

إقبال الناس على دفع رسوم الميكانيك خوفا من زيادة الرسوم مطلع شباط ادى الى توقف البرنامج الالكتروني مرات عدة بسبب الضغط عليه

عُلم أن مرجعاً حكومياً تلقّى نصائح داخلية وخارجية حيال جلسات مجلس الوزراء والاشتباك مع تيار مسيحي بارز لأن ذلك قد يغيّر الكثير من الموازين في هذه المرحلة.

يلاحظ أن حركة السير والتنقلات انخفضت بعد الارتفاع الجنوني للمحروقات وانعكست على قطاعات تربوية

اللواء

تضغط سفيرة دولة كبرى على شخصيات في مناصب عليا للتصرف وفقاً لأجندات معروفة، متجاوزة الوزراء أو الرؤساء المباشرين.

أوفد زعيم وسطي «نائباً تواصلياً» الى مرجعية كبرى، ناقلاً رسالة تطمين، بأن قواعد التعايش بعد المصالحة الكبرى على حالها.

اتخذت مصارف كبرى إجراءات عاجلة، خوفاً من فورات الغضب الشعبي، حول صناديق السحب الآلي لديها في مناطق مختلفة.

المصدر: الصحف اللبنانية