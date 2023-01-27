عبداللهيان: نهج المقاومة في جنين بات مستقراً ولا يمكن تصور تراجعه

علق وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان على العدوان الهمجي الذي شنته القوات الصهيونية يوم امس الخميس على مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، قائلاً إن نهج المقاومة في جنين بات مستقراً ولا يمكن تصور تراجعه.

وفي منشور على صفحته الشخصية عبر موقع “تويتر”، أكد عبداللهيان أن العدوان الهمجي والمذبحة التي ارتكبتها قوات الاحتلال يوم امس في مخيم جنين تتطلب تحركًا فوريًا من قبل المجتمع الدولي والدول الإسلامية ضد المجرمين.

واستشهد، فجر يوم الخميس، عشرة فلسطينيين وأصيب ما يزيد عن 15 آخرين بينهم حالات خطرة، جراء الاشتباكات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

المصدر: وكالة مهر