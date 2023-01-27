بالفيديو | نائبة وزير الخارجية الأمريكي: مسرورون بأن “السيل الشمالي” بات حطاما في قاع البحر

أعربت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، عن سعادتها بتفجير أنابيب الغاز “السيل الشمالي 2”.

وفي تصريح لها خلال جلسة استماع لمجلس الشيوخ، توجهت نولاند إلى السيناتور الجمهوري تيد كروز قائلة: “السيناتور كروز، أنا مثلك وأعتقد أن الإدارة مسرورة جدا بمعرفة أن نورد ستريم 2 هو الآن، كما تحب أن تقول، قطعة كبيرة من المعدن في قاع البحر”.

يذكر أن الهجمات على خطي أنابيب “السيل الشمالي” حصلت في 26 أيلول/سبتمبر 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد عمليات تخريبية متعمدة، بينما ذكرت شركة “نورد ستريم” المشغلة لخطي الأنابيب أن الحادث الذي وقع لخطي الأنابيب غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح. وقد رفع مكتب المدعي العام الروسي قضية “هجوم إرهابي” بهذا الصدد.

وكان متحدث باسم الخارجية الأمريكية، قال إن واشنطن تعتبر أي افتراضات بتورط الجانب الأمريكي في تفجيرات “السيل الشمالي”، لا أساس لها من الصحة.

المصدر: موقع المنار