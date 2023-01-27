بالفيديو | كتيبة جنين تنشر فيديو لاستهداف الإحتلال في المخيم وتعرض مقتنيات لجنوده

نشرت سرايا القدس كتيبة جنين، مساء اليوم الخميس، مشاهد لتفجير عبوة ناسفة في الشاحنة التي كانت تقل القوات الخاصة صباح اليوم.

كما عرضت مشاهد أخرى، من إسقاط مجاهدي الكتيبة «طائرة درون» كان يستخدمها الجيش صباح اليوم وتحصلهم عليها.

كما عرضت كتيبة جنين-الإعلام الحربي فيديو «مقتنيات وغنائم» استولى عليها المجاهدون بعد الإشتباكات التي خاضتها مع القوات الصهيوني.

وكانت كتيبة جنين قد تمكنت من استهداف قوات الإحتلال في مخيم جنين، خلال اقتحامه صباح الخميس، بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة، وحققت إصابات مباشرة.

وأعلنت كتيبة جنين، أن مجاهديها فجروا عدداً من من العبوات الناسفة بآليات الاحتلال بشكل مباشر، واستهدفوا منزلا تجمع به عدد من جنود الاحتلال بصليات من الرصاص محققين إصابات مباشرة في صفوفهم.

كما استهدف مجاهدو الكتيبة نقطة تمركز لقناصة الاحتلال بزخات من الرصاص، وفجرت عبوات ناسفة معدة مسبقاً بقوة صهيونية في محيط أحد المنازل في المخيم.

كما استهدفت الكتيبة جرافة لقوات الاحتلال بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة، وفجرت عبوة ناسفة بجيب لقوات الاحتلال تجمع حوله عدد من الجنود بشكل مباشر موقعين إصابات محققة في صفوفهم. وأيضاً، أوقعت كتيبة جنين عدداً من آليات الاحتلال بحقل كثيف من النيران وتحقق إصابات مباشرة.

المصدر: كتيبة جنين - الاعلام الحربي