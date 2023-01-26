مجلس القضاء الاعلى يؤجل اجتماعه، ومواجهات بين متظاهرين وقوى الامن امام قصر العدل

اعلن مجلس القضاءِ الاعلى تأجيل اجتماعه الذي كانَ مقرراً اليوم في قصر العدل.. هذا ونفذ عددٌ من المتظاهرينَ وقفة احتجاجية امام قصر العدل وقد قام بعضُ المتظاهرين بالاعتداءِ على عناصرِ القوى الامنيةِ المولجةِ حمايةَ المبنى ما ادى الى سقوطِ جرحى في صفوفِ القوى الامنية وسقطَ بعضُهم على الارضِ، وقامت سيارات الاسعافِ بنقلِهم للمعالجة.

تفاصيل اضافية مع مراسل المنار:

واودعَ المدعي العامُّ التمييزي القاضي غسان عويدات رئيسَ هيئةِ التفتيشِ القضائي نُسخةً من الملفِ المتعلقِ بالادعاءِ في حقِ المحققِ العدلي القاضي طاريق البيطار، كما أصدرَ عويدات قراراً طلبَ فيه عدمَ استلامِ أيِ قرارٍ او تكليفٍ او تبليغٍ او استنابةٍ او كتابٍ او إحالةٍ او مذكرةِ مراسلةٍ او أيِ مستندٍ من ايِ نوعٍ صادرٍ عن البيطار كونَه مكفوفَ اليدِ وغيرَ ذي صفة .

في الاثناء ، ذكرت معلومات صحافية أنّ المدعى عليه في ملف إنفجار مرفأ بيروت محمد زياد راتب العوف وهو رئيس مصلحة الأمن والسلامة غادر ليلاً إلى الولايات المتحدة الأميركية مباشرة بعد إخلاء سبيله، علماً أنّ قرار تخليته كما كل الموقوفين في القضية جاء مقروناً بمنع من السفر.

وقد ظهر العوف في صور تداولتها مواقع صحفية وهو يستعد لمغادرة مطار بيروت بعدما أنهى معاملات سفره وفي الصورة الأخرى داخل الطائرة. وكانت السفارة الأميركية قد راجعت مرارا السلطات اللبنانية السياسية والقضائية، في مسألة توقيف العوف.