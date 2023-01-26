بالفيديو | انفجار مركبة عسكرية أوكرانية بلغم زرعته قوات أوكرانية!!

انفجرت عربة مشاة قتالية أوكرانية، بواسطة لغم قامت القوات الأوكرانية بزرعه، بسبب مخاوف من هجوم القوات الروسية.

وأفاد الكشافة من اللواء السلافي الأول لوكالة “نوفوستي”، أن إعداد الدفاع الإقليمي المعبأ لأوكرانيا، يترك الكثير من المخلفات، بسبب الخوف من هجوم من قبل القوات المسلحة الروسية.

وأضاف الكشافة: “إنهم يضعون الألغام بطريقة فوضوية، دون وضع البطاقات التي من شأنها أن تجعل من الممكن معرفة أماكن وجود المناطق الخطرة”.

وأثناء مراقبة طائرة مسيرة روسية لمواقع القوات الاوكرانية، سجلت انفجار مركبة مشاة قتالية على أحد هذه الألغام، التي تم زرعها مباشرة على الطريق الذي تتحرك على طوله عادة المركبات الأوكرانية.

ووفقا لمشغل الطائرة، فإن السائق ظل على قيد الحياة وهرب من مكان الانفجار على الفور، ولم يحاول إنقاذ الأفراد في قسم المظليين.

المصدر: وكالات