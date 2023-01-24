بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في نحو 7 أسابيع.. أسعار النفط في المنطقة الحمراء

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها أمس إلى أعلى مستوى في نحو 7 أسابيع، في ظل تفاؤل حول الطلب على الخام من الصين.

وبحلول الساعة 09:48 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند مستوى 81.52 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.12% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة لخام “برنت” عند مستوى 87.92 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.31% عن سعر الإغلاق السابق.

وكانت عقود “برنت” الآجلة سجلت أمس الاثنين ارتفاعا بنسبة 0.6% لتسجل 88.19 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى منذ مطلع ديسمبر الماضي.

المصدر: روسيا اليوم