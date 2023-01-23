الشيخ عبد الرزاق: لحوار يخرج لبنان من أزماته ويوصل لانتخاب رئيس للجمهورية

دعا رئيس الحركة الشيخ ماهر عبد الرزاق الى “حوار شفاف وصادق يخرج لبنان من أزماته، لأن لبنان اليوم مهدد بالزوال”، ورأى ان “المطلوب الحوار الصادق الذي ينتج رئيسا للجمهورية وينتج حكومة طوارئ لديها الكفاءة لمعالجة الأزمات وإخراج لبنان مما هو فيه”.

هذا وقد وزعت “حركة الاصلاح والوحدة” وجمعية “مؤسسة جهاد البناء” شتولا مثمرة وحرجية في عكار شمال لبنان، وقال الشيخ عبد الرزاق إن “مبادرة مؤسسة جهاد البناء بتقديم هذه الهبة لأهلنا في عكار مبادرة طيبة،” شاكرا “هذه المؤسسة التي تعمل على مساحة الوطن وتقدم الخدمات المتنوعة للشعب اللبناني، وبخاصة لأهلنا في عكار ونخص بالشكر الشيخ حسين دلال مسؤول المؤسسة في الشمال”.

ودعا الشيخ عبد الرزاق “كل الجمعيات و المؤسسات الإجتماعية إلى أن تمد يدها للشعب اللبناني المظلوم الذي هو بحاجة للمساعدات المتنوعة، و نحن ندعو الجميع أن يتحمل مسؤولياته الوطنية والإسلامية والإنسانية أمام معاناة الشعب اللبناني الموجود داخل حفرة مظلمة لا كهرباء فيها ولا ماء ولا دواء وغذاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام