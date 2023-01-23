رئيس الوزراء العراقي يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه

أعفى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، محافظ البنك المركزي من منصبه، وكلّف علي محسن العلاق بإدارة البنك بالوكالة.

وقال مصدر حكومي إن “السوداني قرر إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه، وكلّف علي محسن العلاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة”، كما قرر السوداني أيضاً، إحالة مدير “المصرف العراقي للتجارة” على التقاعد، وتكليف بلال الحمداني لإدارته إضافة إلى مهامه.

وأكد السوداني أن ارتفاع الأسعار أمر وقتي. وقال “اتخذنا قرارات بحق من يحاول المضاربة والتأثير على السوق”، مشددا على أن الإدارات التي تم تكليفها في البنك المركزي والمصرف العراقي للتجارة تمتلك مهارات وستعمل على تقليل ارتفاع اسعار الصرف.

ويوم أمس الأحد، ترأس السوداني اجتماعاً لاتحاد الغرف التجارية العراقية، خُصص للبحث في أسباب تقلبات سعر الصرف للعملة الأجنبية في السوق العراقية وتأثيرها على المواطنين، ووضع معالجات حاسمة بهذا الشأن.

وفي إطار توجيهات السوداني لتخفيف الأعباء المالية والإدارية، شدد على ضرورة إعادة النظر في عمل الهيئة العامة للضرائب، وأن يكون عملها وفق معايير النزاهة والقانون.

وأكد أن الحكومة “لن تتساهل إزاء أي ضرر يكون المواطن ضحيته”، فيما أعرب عن “جدّية الأجهزة الحكومية في إجراء الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التردّي والتراجع الذي تسببت به القرارات الخاطئة في السنوات السابقة”.

المصدر: وكالات