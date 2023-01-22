الخارجية اللبنانية دانت إحراق نسخة من القرآن الكريم وحذرت من خطورة القيام باستفزازات تؤجج الصراعات الدينية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2023 - 22:38

الخارجية اللبنانية دانت إحراق نسخة من القرآن الكريم وحذرت من خطورة القيام باستفزازات تؤجج الصراعات الدينية

منذ 13 mins 22 January، 2023
وزارة الخارجية اللبنانية
لبنان

حذرت وزارت الخارجية والمغتربين من خطورة القيام بإستفزازات تؤجج الصراعات الدينية، وقالت في بيان “تدين الوزارة إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد، وتحذر من خطورة القيام بإستفزازات مماثلة تؤجج الصراعات الدينية وتزيد من خطاب الكراهية والتطرف.”

واضافت: “تؤكد الوزارة أن حرية الفرد المقدسة في التعبير تنحرف عن غايتها عندما تعتدي على حرية المعتقد لأخيه في الإنسانية”.

وختمت: “كما تعتبر الوزارة أن هذا العمل المرفوض يتناقض كليا مع ما يرمز اليه لبنان كرسالة للعيش والشراكة بين المسيحية والإسلام، وما تصبو إليه البشرية من حوار بين الأديان والحضارات.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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