بالفيديو | النيجيريون ينددون بإساءة مجلة “شارلي ايبدو” للرموز الدينية والسياسية في إيران

شارك المئات من النيجيريين بولاية كانو، شمال نيجيريا، أمس الجمعة، في وقفة احتجاجية تنديداً بإساءة مجلة “شارلي إيبدو” الفرنسية للرموز الدينة والسياسية في إيران.

ونظمت الوقفة عقب أداء صلاة الجمعة، وأطلق المحتجون هتافات دعماً للإمام السيد علي الخامنئي، حاملين صوراً له الى جانب صور قائد الحركة الاسلامية في نيجيريا الشيخ إبراهيم الزكزكي.

وكانت مجلة “شارلي إيبدو” نشرت مؤخراً رسوماً مسيئة إلى جانب عبارات مهينة للرموز السيادية والقيم الوطنية الإيرانية.

وأثارت هذه الخطوة ردود فعل واسعة النطاق من المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

المصدر: وكالة يونيوز