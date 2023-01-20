3 تعاميم عن مصرف لبنان الى المصارف والمؤسسات المالية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2023 - 17:02

3 تعاميم عن مصرف لبنان الى المصارف والمؤسسات المالية

منذ 23 mins 20 January، 2023
مصرف لبنان
لبنان

صدر عن مصرف لبنان، تعميم وسيط حمل الرقم 656 الى المصارف والمؤسسات المالية، ويتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)، مرفق بالتعميم الاساسي رقم 81.

للإطلاع على التعميم الأول اضغط هنا

تعميم ثان
وصدر عن مصرف لبنان، تعميم وسيط حمل الرقم 657 الى المصارف، يتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 ( اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية). مرفق بالتعميم الاساسي رقم 151.

للإطلاع على التعميم الثاني اضغط هنا

تعميم ثالث
وصدر عن مصرف لبنان، تعميم وسيط حمل الرقم 658 الى المصارف، يتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ( اجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية). مرفق بالتعميم الاساسي رقم  158.

للإطلاع على التعميم الثالث اضغط هنا

 

 

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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