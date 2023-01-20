3 تعاميم عن مصرف لبنان الى المصارف والمؤسسات المالية

صدر عن مصرف لبنان، تعميم وسيط حمل الرقم 656 الى المصارف والمؤسسات المالية، ويتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)، مرفق بالتعميم الاساسي رقم 81.

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تعميم ثان

وصدر عن مصرف لبنان، تعميم وسيط حمل الرقم 657 الى المصارف، يتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 ( اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية). مرفق بالتعميم الاساسي رقم 151.

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تعميم ثالث

وصدر عن مصرف لبنان، تعميم وسيط حمل الرقم 658 الى المصارف، يتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ( اجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية). مرفق بالتعميم الاساسي رقم 158.

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المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام