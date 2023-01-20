ندوة العمل الوطني: حرمان لبنان من حق التصويت في الأمم المتحدة هو انذار باعتباره دولة فاشلة

اعتبرت ندوة العمل الوطني ان”حرمان لبنان من حق التصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة هو انذار باعتبار لبنان دولة فاشلة ويترتب عليه محاذير من فشل باقي مؤسسات الدولة اللبنانية الداخلية والخارجية”.

وفي بيان لها اضافت “على الرغم من صدور بيان توضيحي من وزارة الخارجية اللبنانية الا ان وزارة الخارجية تعتبر مسؤولة مسؤولية كاملة عن تقاعسها في تأمين ما يلزم لاستدراك مثل هكذا قرار بحق لبنان الناتج عن ممارسة النكد بين مكونات الدولة اللبنانية والذي اضر ويضر بلبنان وسمعته بين الدول”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد اعلن في وقت سابق، أنّ لبنان وجنوب السودان وفنزويلا فقدت حقوق التصويت في الجمعية العامة لعدم سداد مستحقاتها المتوجبة الى ميزانية تشغيل الأمم المتحدة و في هذه الحالة يصبح لبنان فاقداً حقه في التّصويت ضمن الجمعيّة العامّة المكوّنة من 193 عضوًا.

المصدر: بريد الموقع