هل تلوح أزمة خبز في لبنان؟

اصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة بيانا نفت فيه ما وصفته “الاخبار المضللة والاكاذيب المتناقلة في وسائل الاعلام والتي تهوّل على اللبنانيين بأن أزمة خبز تنتظرهم في المدى القريب”. واعتبرت “إن من يسوّق لهذه الاخبار إنما هو يفتعل أزمة لا وجود لها، مستهدفاً المواطن بلقمة عيشه”.

وقالت:” ليس من قبيل الصدفة أنه منذ سنة و٤ اشهر، يتم التداول بهذا التهويل بغية خلق جو من التوتر لاهداف رخيصة ولاستغلال ظروف البلد والناس. وقد اثبتت التجارب السابقة ان تجار الازمات هم من يقفون وراء افتعالها. لذا فان الوزارة مستمرة بمكافحة تجار الأزمات والفساد من خلال التعاون المتواصل مع كل الاجهزة المعنية. وقد نجحت الوزارة بمكافحة كل سارقي القمح والطحين، مثبتة ان الوزارة والسلطات الامنية حازمة في التصدي لكل من يمس لقمة عيش المواطن”.

واكدت انه”بذلك يكون وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام قد وفى بوعده واستعاد القمح والطحين، واعاد الانتظام الى القطاع بآليات جديدة تضمن توافر مادة الطحين وتحافظ على الدعم في هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد”.

وتابع البيان:” إن وزارة الاقتصاد والتجارة تعود وتطمئن المواطنين أن لا أزمة خبز، وتهيب بوسائل الاعلام أن تدقق في صحة ما تنقل من معلومات مفبركة وتحاليل كاذبة”.

وكان لفت وزير الاقتصاد امين سلام في حديث صحفي ان “لا أزمة طحين والاعتمادات مفتوحة وتُستكمل” ، واضاف أن “كل الامور تسير بالاتجاه الصحيح وثمة استقرار تام في مادتي القمح والطحين من الآن حتى سنة وأضاف:

واعتبر ان “الذين يلوّحون بالازمة هم الاشخاص عينهم الذين لم يبرحوا يبشّرون بأزمة طحين من سنة واربعة أشهر ولكن ثبت العكس، مضيفا ان “الأزمة مفتعلة من تجار الأزمات وتجار السوق السوداء”.

وكانت ترددت اخبار عن التخوف من أزمة طحين ونقص في القمح.