الدنمارك تعتزم منح أوكرانيا 19 مدفع سيزر طلبتها من فرنسا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2023 - 03:30

الدنمارك تعتزم منح أوكرانيا 19 مدفع سيزر طلبتها من فرنسا

منذ 4 ساعة 19 January، 2023
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