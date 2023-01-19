الدولار في لبنان بـ 50 الفاً – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2023 - 13:08

الدولار في لبنان بـ 50 الفاً

منذ 1 ساعة 19 January، 2023
الدولار الاميركي
لبنان

واصل سعر صرف الدولار في لبنان ارتفاعه في السوق السوداء ووصل الى 50 الف ليرة للمرة الاولى.

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