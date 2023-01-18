الجيش السوري يتصدى لهجوم إرهابي بريف إدلب الجنوبي… اثني عشر إرهابياً بين قتيل ومصاب

تصدّـت قوات الجيش السوري لهجوم إرهابي شنّه عددٌ من الإرهابيين من البارة _ كنصفرة، باتجاه معرة موحص _ البريج بريف إدلب الجنوبي على نقاط عسكرية في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نشرته على صفحتها على الفيسبوك إن “المجموعات الإرهابية في الريف استغلت حالة الطقس الضبابية للقيام رمايات مكثفة بالأسلحة الثقيلة على نقاط قواتنا في تلك المنطقة”، مشيرة إلى أن “الهجوم الإرهابي امتد لساعات، نتج عنه تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة في العتاد والأفراد، إذ وقع اثني عشر إرهابياً بين قتيل ومصاب”، مبينة أنه تم سحب بعض الجثث، من بينها زعيم الارهابيين، إضافة إلى مصادرة بعض الأسلحة.

المصدر: سانا