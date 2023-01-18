بدء جلسة مجلس الوزراء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2023 - 11:36

بدء جلسة مجلس الوزراء

منذ 48 mins 18 January، 2023
أخبار موقع المنار

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