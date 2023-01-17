جنرال أوكراني يحذر: خسارة أرتيموفسك قد تعني تطويق قوات كييف – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 17 2023 - 01:58

جنرال أوكراني يحذر: خسارة أرتيموفسك قد تعني تطويق قوات كييف

منذ 2 ساعة 16 January، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة