تشاووش أوغلو: الولايات المتحدة تنحاز لليونان

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن الولايات المتحدة تخلت عن سياسة الحياد في علاقتها مع تركيا لصالح اليونان.

وأضاف أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة وزراء البوسنة والهرسك بيسيرا تركوفيتش، في العاصمة التركية أنقرة، أن وسائل الإعلام الغربية أفادت، بأن الولايات المتحدة باعت اليونان طائرات F-35، مؤكداً أن أولوية تركيا اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها وأمنها.

وأكد أوغلو، أنه سيلتقي الأربعاء المقبل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في واشنطن، لبحث العلاقات الثنائية، وآليات التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وملف طائرات F-51، وعدد من الملفات الدولية والإقليمية.

وتطرق إلى ملف طائرات F-35، مشيراً إلى أن أنقرة وواشنطن استكملتا نقاشهما في هذا الملف، وأن وزارة الحرب الأمريكية رفعت توصياتها لوزارة الخارجية والإدارة الأمريكية، وأبلغتا الكونغرس بالملف بطريقة غير رسمية.

وأكد أوغلو، أن تركيا لن تقبل بشراء أي معدات عسكرية من أي بلد بشروط مسبقة.

المصدر: روسيا اليوم