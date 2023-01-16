اللجان النيابية المشتركة تنهي النقاش في مشروع الكابيتال كونترول وتحيله إلى الهيئة العامة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2023 - 14:22
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اللجان النيابية المشتركة تنهي النقاش في مشروع الكابيتال كونترول وتحيله إلى الهيئة العامة
منذ 44 mins
16 January، 2023
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اللجان النيابية المشتركة
مشروع الكابيتال كونترول
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