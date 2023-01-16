استشهاد الفتى الفلسطيني عمر خمور (14 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة ببيت لحم فجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2023 - 14:22

استشهاد الفتى الفلسطيني عمر خمور (14 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة ببيت لحم فجر اليوم

منذ 52 mins 16 January، 2023
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