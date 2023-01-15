“لقاء الاحزاب” بذكرى عبدالناصر: لا تطبيع مع العدو الصهيوني بل مقاومة الاحتلال

استذكر “لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والقومية” في البقاع في بيان الاحد “ذكرى ميلاد الزعيم العربي الكبير جمال عبدالناصر لنوقظ في الذاكرة حلمه ورؤاه في أمة لها موضعها اللائق تحت الشمس، بعيدا عن التبعية والاستلاب المعنوي والمادي للغرب الاستعماري الناهب للثروات والمنتهك للسيادات والكرامة القومية”.

وقال اللقاء “العروبة تعني أن لا تطبيع مع العدو الصهيوني ولا اندماج معه تحت عناوين تسويقية مخادعة كالديانة الابراهيمية وغيرها من المصطلحات والمشاريع”، واكد ان “العروبة تعني ان مقاومة الاحتلال الصهيوني بالسلاح الثوري وحدها الطريق الى الحرية واستعادة الحق السليب من ارض ومقدسات وتاريخ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام