وصول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى بيروت في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2023 - 22:54

وصول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى بيروت في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين

منذ 2 ساعة 12 January، 2023
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