الخطوط الجوية البريطانية تعتمد الحجاب ضمن الزي الرسمي الجديد لها

كشفت الخطوط الجوية البريطانية، النقاب عن زيها الرسمي الجديد لأول مرة منذ نحو عقدين من الزمن، بحسب بيان نشرته الشركة على موقعها الرسمي.

وسيُستبدل الزّي الحالي لشركة الطيران، وهو من تصميم البريطاني جوليان ماكدونالد، بآخر جديد من توقيع مصمم الأزياء البريطاني الغاني، أوزوالد بواتينج، وفقا لما جاء في (CNN) بالعربية.

وسيحصل المهندسون وطاقم العمليات الأرضية على زيّهم الجديد في ربيع عام 2023، بينما سيستلم طاقم الطائرة، وموظفو تسجيل الوصول زيّهم هذا الصيف.

وتحتوي المجموعة على بدلة مُصمّمة بحسب الطلب من ثلاث قطع للرجال، ويمكنهم الاختيار بين السراويل العادية أو الضّيقة.

ويمكن للنساء الاختيار بين السراويل، أو التنانير، أو بدلات جامبسوت لأول مرة في تاريخ شركة الطيران، كما يتوفر الحجاب أيضا كجزء من الخيارات.

وأفاد رئيس مجلس الإدارة، والرّئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية البريطانية، شون دويل، في البيان: زيّنا الرسمي هو تمثيل أيقوني لعلامتنا التجاريّة، وهو أمر سيحملنا لمستقبلنا، مع تمثيله لأفضل ما في بريطانيا الحديثة، ومساعدته لنا في تقديم خدمة بريطانيّة أصلية ورائعة لعملائنا.

وفي تغريدة، وصفت الدبلوماسية البريطانيّة، والناطقة باسم الحكومة البريطانيّة في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، روزي دياز، إدراج الحجاب ضمن الخيارات المتوفرة للطاقم كبداية جميلة لعام جديد. وأكدت: هذه هي روح التسامح والتنوع التي نصبو إليها في بريطانيا.

وفي البيان، ذكر بواتينج، الذي عمل على المجموعة منذ عام 2018، أن عملية التصميم تمحورت حول خلق تحوّل حيوي داخليًا.

وتضمنت إحدى أهداف بواتينج تصميم زيًا مُلهمًا، موضحًا أنّه رُغم تمتّع شركة الطيران بتراثٍ قوي، إلا أنه كان من الضروري تقديم الدّعم لإنشاء سرد جديد بشأن التغيير، والرّقي.

المصدر: مواقع