بالصور | العثور على 11 رفات بشرية يشتبه أنها تعود لجنود في ضواحي القدس

باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق وباشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري بواقعة العثورعلى 11 رفات بشرية متحللة في منطقة جبلية في بلدة بيت حنينا شمال غرب القدس.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي بإسم الشرطة أنه وبناءً على معلومات وردت لفرع المباحث العامة في شرطة المحافظة حول وجود جماجم وعظام بشرية في منطقة جبلية في بلدة بيت حنينا تحركت قوة من الفرع للمكان وبالكشف عليه من قبلهم كان هناك 11 رفات بشرية متحللة ووجود قطعة معدنية غير واضحة المعالم يشتبه أنها أداة حادة. ويشتبه بأن هذه الرفاة المتحللة تعود لجنود دفنوا في هذا المكان منذ سنوات طويلة.

وأضاف العقيد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة والطب الشرعي والذين تواجدوا في المكان وبدورها أمرت النيابة العامة بإحالة الرفات إلى معهد الطب العدلي لإستكمال الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وجرت في منطقة بيت حنينا معركة عام 1917، خلال الحرب العالمية الاولى، حيث شن الجيش العثماني والألماني هجوماً مضاداً لاسترداد القدس، وكانت هذه المحاولة الأخيرة، قبل أن تحتلها دول الحلفاء (بريطانيا وفرنسا وأمريكا).

المصدر: مواقع