عرض ايطالي لمصر بمشروع ربط كهربائي بكلفة 2.8 مليار دولار

عرضت ايطاليا على مصر مشروع ربط كهربائي بكلفة 2.8 مليار دولاروشمل العرض توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، على أن تتحمل إيطاليا تكلفة الاستشارات وتقديم دراسة جدوى المشروع لوزارة الكهرباء المصرية قبل اتخاذ قرار التوقيع.

تتراوح القدرات الكهربائية المزمع تبادلها بين مصر وإيطاليا بين 2500 و3000 ميغاوات، من المقرَّر بدء التشغيل التجريبي لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين نهاية شهر أيار 2025، على أن يبدأ التشغيل الرسمي للمشروع، البالغة تكلفته 1.8 مليار دولار، على مرحلتين. وتسعى مصر لاستغلال القدرات الكهربائية المنتجة لديها يوميا والتي تبلغ نحو 58 ألف ميغاوات، في وقت يبلغ فيه الاستهلاك يوميا 33 ألف ميغاوات. .

المصدر: موقع المنار