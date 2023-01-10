كيف أصبحت الرواتب بعد تطبيق قانون الموازنة ؟

ارتفعت قيمة رواتب موظفي الإدارات العامة بعد تطبيق قانون الموازنة العامة للعام 2022 والتي نصت على إعطاء زيادة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين تبلغ ضعفي أساس الراتب الشهري على ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه المستفيد بما فيه راتبه الأساسي عن خمسة ملايين ليرة وعلى ألا تزيد عن إثني عشر مليون ليرة لبنانية، وهي لا تدخل ضمن المبالغ الخاضعة لاحتساب تعويض نهاية الخدمة. فإذا كان راتب “الموظف في الإدارة العامة” يبلغ 1.340.000 ليرة، يصبح مجموع دخله الجديد 5.000.000 ليرة (خمسة ملايين) والملفت أنّ هذه الزيادة قد ألغت الفوارق بين الفئتين الرابعة والخامسة بحيث أصبح الحدّ الأدنى للدخل لهما خمسة ملايين ليرة،وقد أصبح دخل المدير العام (فئة أولى) يتراوح بين 13.5 مليون و21 مليون ليرة كحدّ أقصى.يبيّن الجدول أدناه رواتب موظفي الإدارات العامة، وفقاً للفئات والدرجات المنصوص عنها في قانون سلسلة الرتب والرواتب .ويتألف الراتب من أساس الراتب: زيادة غلاء المعيشة والمساعدة الاجتماعية.

والجداول أدناه والتي نشرتها المجلة الدولية للمعلومات تشير الى الرواتب كيف أصبحت بعد تطبيق قانون الموازنة .

المصدر: موقع المنار