الخط الساخن| وزارة الزراعة للنهوض بالقطاع.. درب الالف ميل يبدأ بخطوة

في حلقة من برنامج الخط الساخن، قارن وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن بين صادرات هذا العام من الخضار والفاكهة التي تقدر ب24 مليون دولار مقابل 22 مليون دولار في السنة الماضية ما يعطي مؤشرا حول تطور القطاع:

ما هي ابرز المشاريع المائية والارشاد الزراعي والتعاونيات والعشرات غيرها والتي انجزتها وزارة الزراعة لتنشيط القطاع الزراعي؟

جولة للزميلة ديما جمعة قامت فيها بزيارة نقيب اصحاب المطاحن في لبنان احمد حطيط حيث تعرفت معه على اهمية النهوض بزراعة القمح

واستمرت الجولة الى سوق الخضار المركزي كما عرضت لأزمة نفايات السوق

وفي اتصال مع رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، اكد الخليل على حل الازمة بين نقابة سوق الخضار في المدينة الرياضية وبين النقابة.

وفي الختام، ما هي خطوات وزارة الزراعة لتعزيز زراعة القمح وحجم الانتاج المتوقع؟ مع وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن: