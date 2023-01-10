قوى الامن: توقيف والد يربط ابنه بجنزير حديدي ويحتجزه في تعنايل

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة – البلاغ التالي:

بتاريخ 31-12-2022، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام أحد الأشخاص باحتجاز ابنه وربطه بجنزير حديدي في منزله في بلدة تعنايل البقاعية.

على إثر ذلك، أعطيت الأوامر إلى دورية من الشعبة للتوجه الى البلدة المذكورة والتأكّد من صحّة المعلومات، وفي الحالة الإيجابية العمل على تحرير الطفل ومراجعة القضاء المختص بشأن والده.

على الفور، توجهت إحدى الدوريات لاستطلاع المكان المذكور، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تبين أن الطفل المحتجز يدعى: ح.ش. (من مواليد عام 2004، سوري) أما والده فيدعى: ج.ش. (من مواليد عام 1970، سوري).

بالتاريخ ذاته، داهمت الدورية، بمؤازرة دورية من مخفر شتورا، المنزل وعملت على توقيف الوالد وتحرير الابن الذي كان محتجزا داخل غرفة النوم ومقيداً بجنزير حديدي.

باستماع إفادة (ج.ش.) اعترف بما نسب إليه لجهة احتجاز ابنه داخل المنزل وربطه بجنزير حديدي بسبب خلافات عائلية.

اجري المقتضى القانوني في حق الموقوف، بناء على إشارة القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام