التحكم المروري: توقف خطوط الهاتف في غرفة العمليات المشتركة في هيئة ادارة السير بسبب عطل طارئ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2023 - 19:46

التحكم المروري: توقف خطوط الهاتف في غرفة العمليات المشتركة في هيئة ادارة السير بسبب عطل طارئ

منذ 2 ساعة 9 January، 2023
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