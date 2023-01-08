مستوطنون صهاينة يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأنّ المستوطنين أجروا جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية فيه.

وفرضت قوات الاحتلال قيودًا على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات الاحتلال فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.

المصدر: وكالة شهاب