قوات الاحتلال تقتحم المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2023 - 11:02

قوات الاحتلال تقتحم المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك

منذ 55 mins 8 January، 2023
أخبار موقع المنار

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