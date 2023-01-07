مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة الجمعة المقبل بشأن الأزمة الأوكرانية

يعقد مجلس الأمن الدولي، في 13 يناير المقبل، جلسة بشأن الأزمة الأوكرانية. ووفقًا لبرنامج عمل المجلس، فإنه “من المقرر عقد جلسة في الساعة 3:00 بعد الظهر، بتوقيت نيويورك (20:00 بتوقيت غرينتش)”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر تعليماته لوزير الدفاع، سيرغي شويغو، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا ابتداء من الساعة 12:00 يوم الجمعة الموافق 6 كانون الثاني/يناير، وحتى الساعة 24:00 يوم 7 كانون الثاني/ يناير.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الوزير سيرغي شويغو، أصدر التعليمات بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بين الأطراف في أوكرانيا لمدة 36 ساعة اعتبارا من ظهر الجمعة. من جهته، أكد سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، أن كييف ترفض هدنة عيد الميلاد التي اقترحتها روسيا.

وكان بطريرك موسكو وعموم روسيا، كيريل، دعا في وقت سابق من يوم الخميس، إلى إعلان هدنة في أوكرانيا، بمناسبة عيد الميلاد.

وقال كيريل في بيان نُشر على موقع بطريركية موسكو: “أتوجه أنا كيريل بطريرك موسكو وعموم روسيا لجميع الأطراف المنخرطة في الصراع بدعوة لوقف إطلاق النار وإعلان هدنة عيد الميلاد من الساعة 12:00 يوم 6 كانون الثاني/يناير وحتى الساعة 24:00 يوم 7 كانون الثاني/يناير، كي يتمكن الأرثوذكس من أداء الصلوات عشية عيد الميلاد ويوم ميلاد المسيح”.

المصدر: سبوتنيك