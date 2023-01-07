وفد من “تجمع العلماء” زار مطرانية الأقباط في بيروت للتهنئة بالاعياد

زار وفد من “تجمع العلماء المسلمين” برئاسة مسؤول العلاقات العامة الشيخ حسين غبريس السبت مطرانية الأقباط في بيروت، وكان في استقبالهم قسيس الأقباط الأب الراهب اندراوس الأنطوني ومطران بيروت للسريان الأرثوذوكس دانيال كورية، حيث قدموا التهاني لمناسبة الأعياد.

وشكر الأنطوني “الوفد على الزيارة”، وقال “نسأل الرب أن يديم المحبة ويحفظ لبنان وشعب لبنان ويخرجه من هذه الأزمة الموجودة حاليا”.

بدوره، قال الشيخ غبريس “جئنا للتهنئة وهي مناسبة جمعتنا ودائما الأفراح تجمع ومناسبات الأعياد تؤلف القلوب”، وتابع “هي فرصة ان نرفع الصوت جميعا إلى الساسة في لبنان، لنقول لهم لفاكم تلاعبا بمشاعر وأحاسيس الناس، كفاكم سكوتا عن آلامهم وعن جوعهم وعطشهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام