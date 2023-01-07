أين وكيف سينعكس تأثير إبطال عدد من مواد قانون الموازنة؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2023 - 00:16

أين وكيف سينعكس تأثير إبطال عدد من مواد قانون الموازنة؟

منذ 3 ساعة 6 January، 2023
تقارير مصورة - لبنان

أين وكيف سينعكس تأثير إبطال عدد من مواد موازنة 2022 ؟؟ وما هي هذه المواد؟؟

المصدر: قناة المنار

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