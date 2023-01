الولايات المتحدة.. تحذير بعد ثوران بركان في هاواي

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن بركان “كيلاويا” في هاواي بدأ بالثوران داخل فوهته العليا، وذلك بعد أقل من شهر من توقف جاره البركان الأكبر”ماونا لوا” عن إطلاق الحمم البركانية.

Webcams atop Kilauea providing excellent coverage of the new lava flow. https://t.co/VPVQEFPYmU pic.twitter.com/qZ4FZiCYpk

— Hawaii EMA (@Hawaii_EMA) January 6, 2023