الولايات المتحدة.. تحذير بعد ثوران بركان في هاواي

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن بركان “كيلاويا” في هاواي بدأ بالثوران داخل فوهته العليا، وذلك بعد أقل من شهر من توقف جاره البركان الأكبر”ماونا لوا” عن إطلاق الحمم البركانية.

Webcams atop Kilauea providing excellent coverage of the new lava flow. https://t.co/VPVQEFPYmU pic.twitter.com/qZ4FZiCYpk — Hawaii EMA (@Hawaii_EMA) January 6, 2023

وأوضحت الهيئة أن “صور كاميرا الويب تظهر شقوقا في قاعدة فوهة Halemaʻumaʻu تولد تدفقات من الحمم البركانية على سطح أرضية الفوهة”، مبيناً أنه “سيتم إعادة تقييم المخاطر مع تقدم الثوران”. ورفعت هيئة المسح الجيولوجي مستوى التأهب لبركان كيلاويا بسبب علامات على أن الصهارة تتحرك تحت سطح القمة، في إشارة إلى احتمال ثوران البركان.

ويُعد كيلاويا أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم. وقد ثار آخر مرة لمدة 16 شهرا بدءا من سبتمبر 2021، ولمدة أسبوعين تقريباً بدءاً من 27 تشرين الثاني/نوفمبر. وشهدت هاواي بركانين يقذفان حمماً جنباً إلى جنب عندما ثار ماونا لوا لأول مرة منذ 38 عاماً. وتوقف كلا البركانين عن الثوران في وقت واحد تقريباً.

المصدر: روسيا اليوم