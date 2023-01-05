“التقدمي” دان اقتحام بن غفبر للاقصى: انتهاك فاضح للمقدسات والمقامات الدينية

دان الحزب “التقدمي الإشتراكي” في بيان له الخميس “إقدام وزير الأمن الاسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى بما يشكله ذلك من استفزاز مقصود لمشاعر العرب والمسلمين والفلسطينيين، وانتهاك فاضح للمقدسات والمقامات الدينية “.

واستنكر الحزب “الاعتداء الآثم على مدافن الكنيسة المسيحية التابعة لمطرانية القدس، والذي يأتي في ظل نزعة التطرف العنصري التي تشكل حكومة نتنياهو اليمينية الحاضن الفعلي لها، وهذا ما يستدعي المزيد من العمل الجاد فلسطينيا، كما عربيا ودوليا، لمواجهة هذا التطرف العنصري لدى الاحتلال الإسرائيلي ولجم ممارساته العدوانية على كل المستويات”.

ودعا الحزب “القوى الفلسطينية وأطياف الشعب الفلسطيني كافة للتوحد والالتفاف أكثر حول قضيتهم ونبذ التفرقة والتلاقي حول الخيارات الممكنة لمواجهة الاحتلال”، وحيا “كل الأسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام