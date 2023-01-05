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January 5 2023 - 12:14

شهيد برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس

منذ 15 mins 5 January، 2023
شهيد برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس
شهيد برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس
عربي وإقليمي - فلسطين

استشهد الفتى عامر أبو زيتون (١٦ عاماً) الخميس متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة فجر الأربعاء. 

وقالت المصادر إن “قوة خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم بلاطة، وحاصرت عدة منازل ما أدّى إلى اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع المقاومين، أسفر عن ارتقاء الفتى أبو زيتون”.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل اقتحام محافظة نابلس وبلداتها وقراها، بهدف تحييد كتائب المقاومة في المنطقة، لكنّ محاولاتها تبوء في الفشل، إذ تتصاعد الأعمال الفدائية عقب اقتحام المنطقة، رداً على الانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين.

المصدر: فلسطين اليوم

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