الشيخ همام حمودي يستقبل وفد علماء أفغانستان ويؤكد على التآخي وتعزيز الوحدة الاسلامية بين أبناء الشعب الافغاني

استقبل رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي صباح اليوم، وفد مجلس علماء شيعة افغانستان بعد لقائه بالمرجع الأعلى سماحة السيد السيستاني، وتداول الطرفان اوضاع أفغانستان وما شهدته من هجمات إرهابية، وأوضاع إنسانية مؤلمة.

وخلال اللقاء، اكد الشيخ حمودي “أن ما ادلت به المرجعية العليا بشان أفغانستان ووحدة أبناء شعبها هو صمام امان وسلامة واستقرار، مضيفاً ان وحدة الأمة الاسلامية تتصدر اولوياتنا، وكلنا حرص على تقوية اواصر الأخوة والتعاون والتكافل”.

الشيخ همام حمودي يستقبل وفد علماء شيعة افغانستان

ودعا الى ضرورة بلورة موقف دولي تضامني إنساني مع وحدة شعب أفغانستان والسعي لنبذ العنف، ومواجهة الارهاب والتطرف، والى حماية الشعائر الحسينية بوصفها مظهراً بارزاً لمحبة اهل البيت عليهم السلام في حفظ الانسجام والتعايش، منوها الى ان أمريكا حاولت تمزيق العراق إلا أن الشعائر الحسينية هي من جمعت أبنائه وحفظت وحدته.

المصدر: موقع المنار