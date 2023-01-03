اميرعبداللهيان: الخارجية تواصل ملاحقة مرتكبي اغتيال الشهيد قاسم سليماني

قال وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبداللهيان ان الخارجية والسلطة القضائية في ايران تواصلان بجدية ملاحقة قادة ومرتكبي الجريمة الإرهابية المتمثلة في اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني في مطار بغداد.

وكتب عبد اللهيان في تدوينة على إنستغرام بمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني: قبل ثلاث سنوات في مثل هذا اليوم، قرر رئيس الولايات المتحدة العاجز وفريقه ارتكاب عمل شنيع يتعارض مع القوانين الدولية وهو من اكبر المتشدقين الزائفين بالقوانين الدولية والالتزام به.

وأضاف نتيجة هذا القرار من الرئيس الامريكي السابق وفريقه، تحول مطار بغداد إلى معراج حرر ذلك الرجل ورفاقه من جسد العالم المحدود وزاد من قوتهم.

وقال إن وزارة الخارجية والسلطة القضائية تعملان بجدية على ملاحقة قادة ومرتكبي جريمة مطار بغداد الإرهابية.

واضاف عبداللهيان: أدعو أخي الشهيد أن يدعوا لنا أن نكون صامدين وأقوى من ذي قبل لمساعدة الثورة الإسلامية، مؤكدا اننا نتعهد بأن نبذل قصارى جهودنا كي تكون إيران أقوى من أي وقت مض، مختتما قوله ان كيان المحتل للقدس يكافح حاليا من أجل البقاء.

آبادي: 94 متهمًا أميركيا في ملف اغتيال الشهيد سليماني في مقدمتهم ترامب وبومبيو وماكنزي

مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وامين لجنة حقوق الإنسان في ايران كاظم غريب آبادي

وأعلن مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وامين لجنة حقوق الإنسان في ايران، كاظم غريب آبادي، مستجدات الملاحقة القضائية في ملف اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني، مؤكدا ان بين المتهمين 94 أميركيا وفي مقدمتهم الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو وقائد القيادة المركزية الاميركية الجنرال كينيث ماكنزي.

واشار مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية الى أن هناك قضيتين جنائيتين مفتوحتين في النظام القضائي العراقي والنظام القضائي للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعامل مع هذه الجريمة ، مضيفًا: في النظام القضائي الإيراني ، يجري التحقيق في القضية في مكتب المدعي العام للشؤون الدولية بطهران.

وأوضح: انه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئتين القضائيتين في البلدين العام الماضي. وعقدت ثلاث جولات من اجتماعات هذه اللجنة في بغداد وطهران. اتفقنا الأسبوع الماضي على عقد الجولة الرابعة من اجتماع اللجنة مطلع الأسبوع المقبل. وفي إطار هذه اللجنة المشتركة ، تم تبادل جيد للغاية للمعلومات والوثائق بين المؤسستين القضائيتين ، وساعدت هذه الوثائق والمعلومات زملاءنا القضائيين على استكمال تحقيقاتهم.

وتابع أمين لجنة حقوق الإنسان في ايران: تقديرنا هو أنه مع الجولة الرابعة من المحادثات بين إيران والعراق ، سيتم الانتهاء من لائحة الاتهام التي يعدها زملاؤنا القضائيون في إطار مكتب المدعي العام للشؤون الدولية. تمت كتابة المحتوى الرئيسي للائحة الاتهام ويقوم الزملاء القضائيون بمراجعتها ووضع اللمسات الأخيرة عليها ، ومن المفترض أن يتم النظر في بيانات الفريق القضائي العراقي في لائحة الاتهام هذه الأسبوع المقبل. وبناءً على ذلك ، يمكن تقديم لائحة الاتهام إلى المدعي العام في طهران في الأسبوع الأخير من شهر كانون الثاني/ يناير أو الأسبوع الأول من شهر شباط /فبراير وإرسالها أخيرًا إلى القضاء للنظر فيها وإحالتها إلى الفرع المطلوب.

وقال أيضا تم إرسال وكلاء قضائيين إلى 7 دول أخرى ، لأن المتهمين في هذه القضية ليسوا أميركيين فقط ولديهم شركاء من دول أخرى ، على سبيل المثال من بعض دول المنطقة ودولتين أوروبيتين هما ألمانيا وإنجلترا. وللأسف ، لم تستجب هذه الدول بعد للطلبات القضائية المرسلة عبر القنوات الدبلوماسية، من خلال وزارة الخارجية ، قمنا بزيادة الضغط على هذه الدول لمحاسبتها، يمكن أن تستمر هذه القضية مع متهمين آخرين وستكون هذه هي المرحلة التالية من القضية.

وأضاف غريب عبادي بشأن المتهمين في هذه القضية: في الوقت الحالي ، تركز لائحة الاتهام على المتهمين الأميركيين ، وهذه القضية تضم الآن 94 متهمًا من الولايات المتحدة. جمعت السلطات القضائية جميع الوثائق اللازمة ، وأصبح ما لا يقل عن 3 مجلدات كاملة عن هؤلاء المتهمين الـ 94 جاهزة. المتهمون الثلاثة الرئيسيون هم ترامب وبومبيو وماكينزي. لن يتمتع أي شخص بحصانة من الإجراءات القضائية. وصدرت لائحة الاتهام تتهم هؤلاء الثلاثة بشكل كامل ، والنظام القضائي يتعامل معها ، وبهذه الطريقة لا يوجد عائق في النظام القضائي أمامنا.

وقال مساعد رئيس القضاء للشؤون الدولية: النقطة التالية تتعلق بالنظام القضائي العراقي الذي تعاون معنا جيداً ، ومؤخراً وجه أهالي شهداء العراق اتهامات لخمسة أشخاص آخرين في العراق ، وطلبنا للنظام القضائي العراقي هو ان يسرع العملية ويبدأ التحقيق في هذه القضية واصدار لائحة الاتهام فيها. في إيران ، قدمنا أيضًا الوثائق المتعلقة بدور 17 عراقيًا متورطًا في هذه القضية إلى النظام القضائي العراقي. في الجولة الرابعة من الاجتماع ، سيتم تبادل المزيد من الوثائق والمعلومات ، وطلبنا من الزملاء القضائيين العراقيين معالجة دور هؤلاء الأشخاص السبعة عشر.

وحول المتابعة الدولية قال غريب آبادي: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قررت اتخاذ أول إجراء لها في إطار اتفاقية عام 1973 ، وبعثت برسالة رسمية إلى الحكومة الأمريكية تستند إلى أحكام الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية. حيث طلبت من السلطات الأمريكية إما تسليم المتهمين إلى إيران أو محاكمتهم بأنفسهم. انتهى الموعد النهائي الذي حددناه في هذه المذكرة الدبلوماسية أيضًا ، ومعناه أن إيران يمكن أن تتخذ الخطوات التالية بناءً على اتفاقية 1973. الان الخلاف بين البلدين قد ثبت تماما والسلطات الامريكية تتهرب من تطبيق العدالة.

يذكر ان قائد قوة “القدس” التابعة للحرس الثوري قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس ورفاقهما استشهدوا قرب مطار بغداد اثر تعرض المركبتين اللتين كانوا يستقلونهما لضربة صاروخية جوية من مروحيات اميركية باشراف وامر مباشر من الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب.

المصدر: وكالة ارنا