قوات الاحتلال تنسحب من جنين وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومة

انسحبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، من مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة وذلك وسط اشتباكات عنيفة مع رجال المقاومة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت فجر اليوم مدينة جنين ومخيمها، بعدما اكتشفت المقاومة تسلل وحدات خاصة من “المستعربين”.

وذكرت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة ومخيم جنين بعد الاشتباك بين عناصر المقاومة من كتيبة جنين وشهداء الأقصى مع القوات المتسللة من وحدات المستعربين.

وكانت قوات الاحتلال قد حذرت الصحفيين وطواقم الإسعاف من التنقل والتحرك في المناطق المتواجدة فيها.

وفي السياق ذاته فقد أشارت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت اثنين من المطاردين قبل عملية الانسحاب.

وقررت مديرة التربية والتعليم في جنين سلام الطاهر تأخير بداية دوام المدارس في المدينة حتى الساعة التاسعة، حفاظا على سلامة الطلبة.

المصدر: وكالات فلسطينية