الرئيس البرازيلي يلغي خصخصة الشركات المملوكة للدولة التي أقرّها سلفه جايير بولسونارو – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2023 - 00:10

الرئيس البرازيلي يلغي خصخصة الشركات المملوكة للدولة التي أقرّها سلفه جايير بولسونارو

منذ 2 ساعة 2 January، 2023
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