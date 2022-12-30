برعاية الرئيس الأسد .. تخريج الدورة السابعة عشرة قيادة وأركان عليا

برعاية الرئيس السوري بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة احتفل اليوم في الأكاديمية العسكرية العليا بتخريج الدورة السابعة عشرة قيادة وأركان عليا، وناب عن الرئيس الاسد في الاحتفال العماد عبد الكريم محمود إبراهيم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة، حيث كان في استقبال العماد إبراهيم عددٌ من ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

رئيس هيئة الاكان العامة للجيش والقوات المسلحة السورية العماد عبد الكريم محمود ابراهيم

وألقى العماد إبراهيم ممثل راعي الاحتفال كلمةً نقل فيها تهنئة السيد الرئيس الفريق بشار الأسد وأمنياته للضباط المتخرجين بمزيد من التفوق والنجاح في مسيرتهم العملية ومواقع عملهم المتنوعة.

وأكد العماد إبراهيم أن هذه الدورة هي على قدر عالٍ من الأهمية العلمية والمعرفية التي تصبُّ في بوتقة الخبرات الميدانية والمعارف التي امتلكها الضباط المتخرجون عبر سنوات طويلة من الجد والاجتهاد والعمل، لافتاً إلى ضرورة بلورةِ ما تم اكتسابه واقعاً ملموساً على الأرض وفي ميادين العمل والتدريب، بما يسهم في ارتقاء مستوى قواتِنا المسلحة وتعزيز جاهزيتها القتالية.

وشدَّد العماد إبراهيم على أن سورية ستبقى على الرغم من كلّ المحاولاتِ والهجماتِ العدوانيةِ الإرهابيةِ قلعةَ الصمود والمقاومة وقِبلةَ الشرفاء والمقاومين ومنارةَ المدافعين عن قيم الحق والعدالة، وستبقى قواتُنا المسلحة الباسلة السياجَ الذي يسور عزةَ الوطن ويحفظُ أمنَه واستقلالَه ووحدةَ أراضيه.. وسيبقى شعبُنا الأبي مثالاً حيّاً للانتماء والوفاء للوطن وترابه الطاهر.

وفي ختام كلمته زوَّد العماد إبراهيم الخريجين بتوجيهاته للمرحلة المقبلة، مؤكداً ضرورة تعزيز الجهود ورفع وتائر العمل ميدانياً للبقاء في أعلى درجات الجاهزية القتالية في مواجهة ما تتعرض له سورية من حربٍ عدوانيةٍ إرهابية.

كما ألقى مدير الأكاديمية كلمة أكد فيها أن الأكاديمية العسكرية العليا حرصت على تزويد الدارسين بالعلوم العسكرية الحديثة وتطوير مهاراتهم في العمل القيادي، بما ينسجم مع ظروف الحرب الحديثة والأخطار التي تواجه وطننا الغالي.

وألقى الخريج الأول كلمةً توجه فيها بالشكر للأكاديمية العسكرية العليا وللمدربين الذين قدموا جميع خبراتهم وإمكاناتهم لتزويد الضباط الخريجين بكل ما من شأنه الارتقاء بمستواهم الفكري والمعرفـي.

بعد ذلك تُلي أمر النجاح، وتم توزيع الشهادات على الخريجين، ثم قدَّم الخريج الأول درع الدورة للعماد إبراهيم ممثل القائد العام عربون محبةٍ ووفاءٍ للوطن وقائد الوطن السيد الرئيس الفريق بشار الأسد، واختتم الاحتفال بالنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية.

المصدر: وكالة سانا