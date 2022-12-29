الدفاع الروسية: تدمير طائرتين أوكرانيتين ومروحيتين ومنظومة “هيمارس”

أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرتين حربيتين أوكرانيتين ومروحيتين وراجمة صواريخ من طراز “هيمارس” في دونيتسك خلال يوم، وسط استمرار تقدم الوحدات الروسية على محور دونيتسك. وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر الخميس، أن الطائرتين اللتين تم تدميرهما هما من طرازي “سو-24” و”سو-25″، والمروحيتين من طراز “مي-8”.

وأضافت الدفاع الروسية أن خسائر القوات الأوكرنية بلغت أكثر من 20 جنديا على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، وما يصل إلى 70 جنديا على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك)، و30 جنديا على محور جنوب دونيتسك، إضافة إلى أكثر من 80 جنديا بين قتيل وجريح على محور دونيتسك، حيث “واصلت القوات الروسية عملياتها الهجومية، واستولت نتيجتها على خطوط ومواقع جديدة أكثر ملاءمة”.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في تقرير الدفاع الروسية:

تصفية مجموعتين تخريبيتين أوكرانيتين في دونيتسك وزابوروجيه

إصابة أربعة مواقع قيادة للقوات الأوكرانية إضافة إلى 83 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق نار وقوات ومعدات عسكرية في 102 منطقة

تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة للمدفعية في دونيتسك وزابوروجيه

تدمير اثنين من مدافع M777 أمريكية الصنع في خاركوف و مدفع هاوتزر من طراز “مستا – بي” في دونيتسك

إسقاط 7 طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق متفرقة واعتراض 4 قذائف من راجمات الصواريخ “هيمارس” و”أوروغان”

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 354 طائرة، و194 مروحية، و2741 طائرة بدون طيار، و399 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و7296 دبابة ومدرعة أخرى، و953 راجمة صواريخ، 3742 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و7810 مركبات عسكرية خاصة.

المصدر: روسيا اليوم