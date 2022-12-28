توقيف 28 شخصا بجرائم مختلفة في مدينة طرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2022 - 15:36

توقيف 28 شخصا بجرائم مختلفة في مدينة طرابلس

منذ 60 mins 28 December، 2022
اخبار امنية
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة
البلاغ الاتي:
“بنتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها قطعات سرية طرابلس ومفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي للحد من الجريمة بمختلف أنواعها. وخلال الفترة الممتدة من 23-12-2022 ولغاية 26-12-2022، وبعد المتابعة الميدانية والاستقصاءات والتحريات المكثفة في مدينة طرابلس، تم توقيف /28/ شخصا من جنسيات مختلفة (لبنانية، سورية، فلسطينية) بجرائم مختلفة منها: سرقة ومخدرات، وحيازة أسلحة حربية وغيرها، إضافة إلى تنظيم عدد من المحاضر في حق المخالفين.

أودع الموقوفون والمضبوطات الفصائل المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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