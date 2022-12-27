ندوة العمل الوطني في زيارة السفير الروسي

قام وفد من ندوة العمل الوطني برئاسة المستشار رفعت ابراهيم البدوي بزيارة الى سعادة السفير الروسي في لبنان الكسندر رادوكوڤ في مقر السفاره في بيروت

السفير الروسي رحب بوفد الندوة مثنياً على الصداقة المتينة التي تربطه بمستشار الرئيس الدكتور سليم الحص رفعت البدوي وكرئيس لندوة العمل الوطني

تناول اللقاء مع السفير روداكوف مناقشة مواضيع عده منها الحلول الممكنة لبعض المعوقات الادارية والسياسية من الجانب اللبناني و التي حالت دون تنفيذ بعض المشروعات الروسية المهمة و التي منعت روسيا من المساهمة بتقديم المساعدات الروسية العينية الى لبنان

السفير روداكوف اسهب في الشرح حول الدفاع عن المصالح الروسية المشروعة خاصة في منطقة دونييسك وضرورة تطهيرها من الوجود المسلح غير الشرعي الذي هدد حياة ومصالح المواطنين في تلك المنطقة لفترة طويلة كما بحث في التحولات التي احدثتها الحرب الروسية الاوكرانية ومضاعفاتها على محمل القضايا في المنطقة والعالم ايضاً

من جانب آخر اكد سعادة السفير الروسي عدم وجود نية روسية للتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية وان ما يهم روسيا هو الاستقرار الللبناني

وفي جانب آخر اكد وفد الندوة حرصه على افضل العلاقات مع روسيا الاتحادية متمنياً على الجهات الروسية المختصة مضاعفة عدد المنح الدراسية المخصصة الى الطلاب الللبنانيين لافساح المجال باكمال مسيرتهم العلمية

وفي ختام الزيارة تم الاتفاق على ابقاء الاتصالات والاجتماعات بشكل مستمر بين السفير وندوة العمل كما اتفق الطرفان على ترتيب زيارة خاصة سيقوم بها رئيس ندوة العمل الوطني الى موسكو ولقاء المسؤولين فيها

المصدر: بريد الموقع