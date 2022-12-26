جريح فلسطيني باعتداء قوات العدو الاسرائيلي في حوسان غرب بيت لحم المحتلة

أصيب مواطن فلسطيني بكسور الإثنين جراء اعتداء قوات العدو الإسرائيلي عليه في قرية حوسان، غرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على المواطن أحمد صالح حمامرة (45 عاما) بعد مداهمة منزله، ما أدى لإصابته بكسور في الصدر، نقل إثرها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي”.

وأضافت المصادر أن “جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب، كذلك، على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما أدى لاندلاع مواجهات في القرية، أصيب خلالها عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع”.

المصدر: وكالة وفا